Demo gegen FPÖ-Regierungsbeteiligung: Was man dazu wissen muss

Demos gegen die Regierungsbeteiligung der FPÖ sind für Wien nichts Neues. Im Jahr 2000, nach Bildung der ersten ÖVP-FPÖ-Regierung gab es welche. 2017 während ÖVP-FPÖ II. und auch vergangenen Herbst nach der Nationalratswahl.

Und nun geht es in die nächste Runde: Nach kleineren Aktionen - unter anderem eine Demonstration am Montag und einer Schmiererei vor der ÖVP-Zentrale am Mittwoch - steht heute die erste größere Demonstration bevor.

Zur Demo

Das "Österreichische Netzwerk Zivilgesellschaft", in dem 34 Organisationen gemeinsam auftreten, ruft ab 18 Uhr dazu auf, eine Menschenkette rund um das Bundeskanzleramt am Ballhausplatz abzuhalten. "Unsere Republik steht am Scheideweg. Es droht ein autoritärer Angriff auf Demokratie, Menschenrechte, Umweltschutz und den sozialen Zusammenhalt in unserem Land", heißt es in einer Aussendung.