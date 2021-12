Ring und Franz-Josefs-Kai heute wegen Demo gesperrt

Laut ÖAMTC müssen am Mittwochnachmittag mit Staus und Verzögerungen gerechnet werden. Eine Demo der Impfgegner ist ab 15 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr mit zeitweisen Sperren von Franz-Josefs-Kai und Ring geplant. Erwartet werden 2.000 Teilnehmer.

Der Demozug wird vom Maria-Theresien-Platz über Ringstraße (in Fahrtrichtung), Franz-Josefs-Kai, Ringstraße und wieer zurück zum Maria-Theresien-Platz unterwegs sein. ÖAMTC-Experten raten allen Verkehrsteilnehmern, den Innenstadtbereich etwa über den Gürtel zu umfahren. Verzögerungen sind auf Ring, Franz-Josefs-Kai, Zweierlinie in beiden Richtungen sowie auf sämtlichen Zufahrten in die Innenstadt, wie Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Rechte Wienzeile, Favoritenstraße, Burggasse, Währinger Straße, Alser Straße, Praterstraße, Roßauer Lände oder Untere Donaustraße einzuplanen.

Aufgrund der Demos muss auch damit gerechnet werden, dass es zu Verzögerungen der öffentlichen Verkehrsmittel - vor allem der Ringlinien (D, 1, 2, 71 und U2Z) - kommen kann.