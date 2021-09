Das Vermächtnis eines slowakischen Politikers in Wien

Er besuchte zahlreiche Länder in Europa und wurde abermals zu einem Politiker von europäischer Bedeutung. Am 1. September 1992 starb er bei einem Autounfall.

Geschichte gemeinsam aufarbeiten

„Es ist wichtig, diese Geschichte gemeinsam aufzuarbeiten“, sagte Ludwig am Donnerstag. Er versprach, dass das Vermächtnis an Dubček in Wien weiterleben werde. Daher wolle er auch eine Verkehrsfläche in Wien nach ihm benennen.

Am Donnerstagabend erinnerten sich viele Persönlichkeiten gemeinsam an Alexander Dubček. Heinz Fischer, ehemaliger Bundespräsident (SPÖ), hat Dubček persönlich gekannt und erzählte Geschichten über ihn. Er erinnerte sich an ihn als nachdenklichen, klugen und verantwortungsbewussten Mann.

„Er war nicht heroisch. Man hatte den Eindruck, dass er gelitten hat“, sagte Ex-Vizekanzler Busek. Auch Alexander Dubčeks Sohn Pavol sprach ein paar Worte: „Er hat sich immer danach gesehnt, einfache Leute zu treffen und sie zu fragen, was sie brauchen. Politik müsse für die Menschen gemacht werden.“

Alexander Dubček zu Ehren wird es im Slowakischen Institut in Wien eine Ausstellung zu besichtigen geben. Die Ausstellung ist eine Wanderausstellung, die ab Oktober im Schloss Hellbrunn in Salzburg und danach noch in weiteren Orten Österreichs zu sehen sein wird.