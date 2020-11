Das tägliche Krisen-Rezept - Heute: Mac and Cheese

Der Österreicher an sich paniert ja gerne. Und er mag – neuerdings – Elefanten. Vom Babyelefanten zu den Elefantenohren ist es da nicht mehr weit.

Elefantenohren, so nannten wir früher die panierten Sellerieschnitzerl. Falls auch Sie in der Selbstisolation mittlerweile alles durchpaniert haben, was man gemeinhin so paniert – Fleisch, Käse, Champignons – dann sollten Sie es versuchen.

Sellerie einige Millimeter dick aufschneiden, salzen, ruhen lassen. Abtupfen – und wie ein Schnitzerl panieren. Aussebochenes schmeckt ja immer, besonders toll mit einer Sauerrahm-Sauce.

Optisch hat es (zugegeben) nur bedingt mit Elefantenohren zu tun. Der Name half, sie dem Kind schmackhaft zu machen. Marketing ist speziell in der Krise alles. Fragen Sie den Babyelefanten.