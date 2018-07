Das "Stöckl im Park" wurde bewilligt

Eines der umstrittensten Gastroprojekte Wiens darf den Betrieb aufnehmen: Für das „Stöckl im Park“, das Salm-Bräu-Inhaber Walter Welledits im Schwarzenberggarten betreiben will, liegt die Betriebsanlagengenehmigung vor. Der entsprechende Bescheid sollte ihm heute, Dienstag, per Post zugestellt werden. Die Baubewilligung für Veränderungen am denkmalgeschützten Belvedere-Stöckl wurde ja bereits im Mai 2017 erteilt (der KURIER berichtete).

Der Genehmigung nach der Gewerbeordnung sei ein umfassendes Prüfverfahren vorausgegangen, betont die Leiterin des zuständigen Magistratischen Bezirksamtes, Eva Schantl-Wurz. So entfallen im Akt 580 der insgesamt 1300 Seiten auf Einwendungen aus der Bevölkerung. Weil sie unter anderem Lärm- und Geruchsbelästigungen sowie mehr Verkehr auf der Prinz-Eugen-Straße und weniger Parkplätze in der unmittelbaren Umgebung befürchten, beteiligten sich 45 Anrainer-Vertreter am Verfahren.