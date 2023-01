Das sind die beliebtesten Babynamen in Wien

Bei den Buben waren Alexander und Maximilian die geläufigsten Zweitnamen, gefolgt von Ali und Michael. In der Liste finden sich unter den Top-10 aber auch deutlich traditionellere Benennungen, was darauf hindeutet, dass etwa die Großeltern hier mitunter als Vorbilder fungierten. So sind auch Josef, Johann, Karl oder Johannes auf den vorderen Plätzen versammelt.

Bei den Mädchen waren Maria und Sophie - in den diversen Schreibweisen - mit Abstand am beliebtesten. Anna, Elisabeth oder Katharina kommen ebenfalls häufig als zweiter Name zur Anwendung. Mütter von Kindern mit Zweitnamen waren laut den Stadt-Statistikern übrigens rund drei Jahre älter als Mütter von Sprösslingen ohne zweiten Namen in der Geburtsurkunde.

Als "Wiener Neugeborenes" gilt ein Baby übrigens dann, wenn dessen Mutter zum Zeitpunkt der Geburt den Hauptwohnsitz in Wien hatte. Der Geburtsort selbst spielt keine Rolle.