Marie und Paul waren 2021 die beliebtesten Babynamen

2021 sind Marie und Paul die beliebtesten Babynamen in Österreich gewesen. Das gab die Statistik Austria am Mittwoch bekannt. Von den über 41.000 geborenen Mädchen wurden 1,9 Prozent Marie genannt. Bei den über 44.000 geborenen Buben wurden 1,8 Prozent Paul genannt. Marie war schon im Jahr zuvor der beliebteste Mädchenname.

Nach Marie waren die beliebtesten Mädchennamen Emilia und Anna. Bei den Buben waren Jakob und Maximilian nach Paul am beliebtesten. Valentina und Laura stiegen am meisten in der Beliebtheit. Lea und David rutschten mehrere Plätze ab.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

