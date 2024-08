Das neue Leben der "Eiles"-Platane: Der Wanderbaum als Meilenstein

Interessant ist nun aber die vorläufige Abrechnung: Saller spricht von bisherigen Kosten in Höhe von rund 400.000 Euro – das mag zwar viel klingen, relativiere sich aber. Denn ein so großer, alter Baum entspreche von der Wirkung für das Stadtklima her 1.500 Jungbäumen – die in Summe auf 700.000 Euro kämen.

"Brauchen den Baum in der Innenstadt"

Freilich nur in der Theorie: „Denn so viele Bäume kann ich in der Innenstadt gar nicht pflanzen. Aber ich brauche den Baum hier und nicht auf der Donauinsel oder am Stadtrand“, erklärt Saller. Die Bedeutung so großer Bäume als CO 2 -Fresser und Bio-Klimaanlagen in hitzegeplagten Städten stehe außer Zweifel: „Der senkt die Umgebungstemperatur um vier bis fünf Grad und bindet drei bis fünf Tonnen Staub pro Jahr“, sagt Saller. Daher müsse bei allen Großprojekten das Ziel sein, solche grünen Riesen rechtzeitig in die Planungen miteinzubeziehen, sie weg- und anschließend wieder an ihren ursprünglichen Standort hinzupflanzen.

Bereits der vierte Sommer am Schmerlingplatz

Am Schmerlingplatz wurde heuer, im vierten Sommer, die zusätzliche Bewässerung gegen null reduziert, „damit wir sehen, wie er sich verhält“, so Saller. Anfangs wurden Nährstoffe aus Algenpräparaten zugefügt, um fehlende Wurzelmasse wieder herzustellen – und vor allem viel Wasser: an heißen Tagen bis zu 10.000 Liter.

Die vielen grünen Triebe, die ausgebildeten Früchte, die sich schälende Rinde sind jetzt ein deutliches Zeichen für Wachstum und Vitalität. „Wenn ich das sehe, habe ich eine Riesenfreude“, sagt der Baumchirurg. Jetzt gelte es, im Herbst erstmals auch die Baumkrone kosmetisch zu stutzen, die als Sturmsicherung dauerhaft notwendigen Seile nachzuziehen und das Umfeld entsprechend herzurichten. Denn derzeit ist der Baum durch einen unschönen Bauzaun gesichert.