Das "Mörderhaus", die FPÖ und der ORF

Die Reaktion des ORF ließ nicht lange auf sich warten. Generaldirektor Alexander Wrabetz wies persönlich die Anschuldigungen "auf das Schärfste" zurück: "Die in einer heutigen FPÖ-Aussendung gewählten Worte überschreiten nicht nur bei weitem jedes Maß an zulässiger Kritik, sondern stellen mit der unverhohlenen Drohung eine neue erschreckende Dimension der versuchten Einflussnahme auf journalistische Arbeit dar. Von derartigen Drohungen werden sich weder der ORF noch einzelne Redakteure einschüchtern lassen und auch in Zukunft den Weg der objektiven und unabhängigen Information fortsetzen", versicherte der ORF-Chef in einer Aussendung.

Auch der ORF-Redakteursrat konterte: Unverhohlen bedroht zu werden, sei selbst aus "dieser Ecke" etwas Neues, hieß es. Was eine Geschichte sei und was keine, werde im ORF von den Journalisten entschieden und nicht von Parteisekretären. Indirekt wird der Rücktritt Jeneweins - er ist seit vergangenem Jahr auch Bundesrat - verlangt: "Ein Mandatar, der einen Journalisten offen bedroht, ist in einer demokratischen Gesellschaft untragbar. Da sind Konsequenzen gefordert."