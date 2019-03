Das Krankenhaus Nord erobert die Kabarett-Bühne

Man muss so lange das Schreckliche betrachten, bis man darüber lachen kann. Das dachten sich vielleicht die Wiener Neos, als sie vor der Frage standen, wie sie ihre Lehren aus der U-Kommission zum Bauskandal Krankenhaus Nord der Öffentlichkeit präsentieren sollen.

Herausgekommen ist „ Krankenhaus Nord – eine Tragödie in 5.362 Akten“. Ein launiger Abend mit dem Kabarettisten Gerald Fleischhacker, der am Mittwoch im Bellaria Kino über die Bühne ging. Ihm zur Seite standen Klubchef Christoph Wiederkehr und das Neos-Team aus der U-Kommission. „Ein Kabarett ist ein gutes Mittel, all das zu erklären, was auf dieser Baustelle passiert ist“, erklärte Wiederkehr vor seinem Auftritt.