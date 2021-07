Das große Aufräumen

Zögerlich meldeten sich am Samstag immer mehr Pkw-Besitzer, deren Scheiben und Spiegel demoliert wurden. Unvollständig ist auch die Liste an zerstörten Auslagen. Alleine die Exekutive beklagte elf beschädigte Pkw, ruinierte Ausrüstungsgegenstände sowie Sachschäden an der Inspektion Am Hof.

„Hunderten Anzeigen“ sind laut Hahslinger erstattet worden: Mit Stand Samstagnachmittag lagen 176 Verstöße gegen das Versammlungsgesetz vor, 70 gegen das Vermummungsverbot. Wochenlang dürften die Ermittlungen noch andauern: Beamte müssen nun das während der Demo angefertigte Videomaterial nach Verdächtigen sichten.