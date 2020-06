Das Glück ist ein Esel aus Plüsch

Wie die Familie den hereinbrechenden Winter ohne die Hilfe des Sozialvereins überstanden hätte? Das weiß Mutter Doina nicht. So weit in die Zukunft hat sie nicht geplant. Bei einem Monatseinkommen von umgerechnet 90 Euro muss sie alle Energien auf den kommenden Tag richten. Doina arbeitet in einer Schule als Küchengehilfin. Ehemann Alexandro sucht derzeit einen Job.

Diese Roma-Familie ist kein Einzelfall und für Michael Zikeli nur einer von vielen Besuchen an diesem langen Tag. Seit zwei Jahren koordiniert Zikeli gemeinsam mit seiner Kollegin Bettina Schörgenhofer die Projekte des Sozialvereins in Moldawien; ein Land mit großer Armut und wenig Perspektiven. Er versucht, die oft trostlose Situation der Moldawier zu verbessern. Sei es mit Ziegelsteinen für das neue Haus, Brennholz für den Winter oder jenen eine warme Mahlzeit vorbeibringen, die nicht mehr mobil sind. Für viele wie die 78-jährige Daria Bobana ist die tägliche Suppe der einzige Zeitpunkt, an dem sie mit Menschen in Kontakt kommt.