Das gewaltsame Ende einer arrangierten Ehe

Roy K. war eifersüchtig. Und die Eifersucht wurde immer mehr. Er verfolgte seine Frau beim Weg in die Arbeit, versteckte sich hinter Säulen. Und das wiederholte sich, wenn sie wieder nach Hause ging. Dazwischen rief er die Krankenschwester am Festnetz ihres Arbeitsplatzes an - um zu kontrollieren, dass sie da war. Und selbst bei Dienstbesprechungen ließ er die Frau nicht allein. Da führte er das Wort für sie. Und heimlich sammelte er ihre Slipeinlagen - ein angeblicher Beweis, dass sie ihn betrügt.

Gracie K. hatte Angst. "Ich kann mich nicht trennen. Er wird mich finden. Und das werde ich nicht überleben", vertraute sie einer Kollegin an. Und ihr erzählte sie auch von Schlägen und Vergewaltigungen. In der Familie fand sie keine Unterstützung. "Seine Brüder nahmen sie nicht ernst", schildert die Frau. Als sie für ihre Kollegin einen Termin bei der Krisenintervention arrangierte, kam sie nicht allein. Wieder begleitete sie Roy K.