"Dachrinnen-Betrug": Arbeiter wollten 24.000 Euro von 75-Jähriger

Vier Männer sollen am Mittwoch versucht haben, eine in ihrem Garten arbeitende Frau in der Aschergasse in Wien-Hietzing, zu betrügen. Sie sprachen die 75-Jährige an und gaben an, dass ihr Dach und ihre Dachrinne beschädigt seien und boten gleichzeitig eine Reparatur für 20 Euro an.