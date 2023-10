Cyberangriffe auf Wiener Unternehmen fast verdoppelt

Wiener Unternehmen sind immer hĂ€ufiger mit Cyberangriffen konfrontiert. Der Anstieg betrug im Jahresvergleich 89 Prozent. Das geht aus einer Auswertung des jĂŒngsten Cybersecurity-Reports der KPMG-WirtschaftsprĂŒfer hervor.

Befragt wurden rund 400 Betriebe in der Bundeshauptstadt. IdentitÀtsdiebstahl, Datenentwendung oder Angriffe via Social Media werden demnach immer hÀufiger. Die TÀter nutzen inzwischen oft auch Umwege - oder sitzen gar in der Firma.

