Cyber-Crime: „Phishing wird in Zukunft immer schlimmer“

Die eMails werden auch immer glaubwürdiger: Wie erkennt man, dass es sich um Phishing handelt?

Es wird immer schwieriger, da zum Teil auch schon künstliche Intelligenz verwendet wird. Sie finden so zum Beispiel den Namen des persönlichen Finanzberaters oder einem Elternteil heraus und wirken dadurch inhaltlich täuschend echt. Man kann es aber an den verschwommenen Logos oder auch an der eMail-Adresse des Absenders erkennen. Und auch an der Linkadresse. Wobei man diese Links niemals anklicken sollte.

Wie geht man mit solchen Mails um?

Sie zu melden, gestaltet sich schwierig, da sie meist gar nicht aus Österreich kommen. Deswegen sollte man sie am besten als Spam und Junkmail markieren. Dadurch lernt das eMail-System, solche Nachrichten zu erkennen und herauszufiltern. Blockieren hilft nicht, weil die Absender sich ständig ändern. Unternehmen sollten ihre Mitarbeiter laufend zu solchen Mails sensibilisieren und weiterbilden. Sinn macht es auch, die Zwei-Faktor-Authentifizierung in seinen Konten zu aktivieren, für die man das Gerät zur Hand haben muss, was eine zusätzliche Hürde für mögliche Angreifer darstellt. RS