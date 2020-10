Crystal Meth: Wiener Landeskriminalamt hebt Dealer-Netzwerk aus

Seit Juni 2020 ermittelt das Wiener Landeskriminalamt gegen einen mutmaßlichen Drogendealer. Dieser wurde nun festgenommen. Der 62-jährige Österreicher soll in Wien und Oberösterreich im großen Stil Crystal Meth und teilweise Kokain verkauft haben.

Bei der Festnahme beschlagnahmten die Polizisten Drogen, mehrere Handys und 5.000 Euro Bargeld. Die Linzer Polizei nahm in in der oberösterreichischen Hauptstadt zwei weitere Verdächtige fest. Es soll ich um eine Frau und einen Mann handeln, die die Drogen in Linz weiterverkauft haben sollen. Drei weitere Frauen und ein Mann sollen als Drogenkuriere tätig gewesen sein - auch sie wurden ausgeforscht und angezeigt.

Sexarbeiterinnen und "Dienstmädchen" mit Drogen bezahlt

40 Drogenkäufer fanden die Ermittler in Wien und Oberösterreich. Der 62-Jährige soll insgesamt mehr als zwei Kilogramm Crystal Meth und mehrere 100 Gramm Kokain verkauft haben. Die Drogen sollen einen Verkaufswert von rund 70.000 Euro haben.

Zudem wird dem Verdächtigen vorgeworfen, dass er Sexarbeiterinnen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren mit Drogen bezahlt haben soll. Mehrere Frauen sollen als "Haushälterinnen" für den Mann gearbeitet haben - sie sollen ebenso mit Suchtgift bezahlt worden sein.

