Coronavirus: Wien startet Tests daheim, Vorgaben für Verdachtsfälle

Bis Freitagmittag sind in Österreich fünf Menschen am Coronavirus erkrankt, mittlerweile wurden mehr als 750 Virustests durchgeführt. Die Beunruhigung bei der Bevölkerung steigt. Das zeigen auch die stark zunehmenden Anfragen bei der Gesundheitshotline 1450. So verdoppelten sich allein in Wien von Dienstag auf Mittwoch die Anrufe wegen Coronavirusverdacht. Nun startet die Bundesregierung eine Info-Kampagne. Zudem sollen neue Maßnahmen das Vorgehen bei Verdachtsfällen einheitlich regeln. Denn sowohl Innenminister Karl Nehammer ( ÖVP) als auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober ( Grüne) rechnen mit weiteren Infizierten.

"Die aktuelle Entwicklung ist dynamisch", erklärt Nehammer. Deshalb sei es wichtig, die Bevölkerung transparent zu informieren. Passieren soll das nun mit Plakaten und Infokampagnen in den Medien. Die wichtigste Botschaft: Wer Symptome hat und befürchtet, krank zu sein, soll zu Hause bleiben sich an die Gesundheitshotline 1450 wenden, bei Fragen zum Coronavirus an die Hotline der Ages (0800 555 621). Und: Schutzmaßnahmen sind Händewaschen, Distanz halten und der Verzicht darauf, sich ins Gesicht zu fassen. Es gehe darum, das Virus einzudämmen.