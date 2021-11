Coronasichere Treffen für Senioren

"Gerade jetzt brauchen Senioren ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Anliegen und Menschen, die sich für sie Zeit nehmen", meint Madlena Komitova, Leiterin der Pensionistenklubs für die Stadt Wien. Denn durch die vorübergehende Schließung der Klubs verändert sich für viele ältere Menschen die geregelte und gewohnte Tagesstruktur.

Genau hier setzen die Pensionistenklubs an und bieten vertrauliche Gespräche bei Einzeltreffen in einem Klub und bei einem Spaziergang an. Damit will man den Seniorinnen und Senioren die eigenen Stärken bewusstmachen und Leidensdruck abnehmen. Die Klubmitarbeiter bieten bei den Treffen Gespräche an, hören zu und helfen Mut zu gewinnen.