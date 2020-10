Wenn Senioren zur Spraydose greifen

Im zweiten Teil erlernen die Teilnehmer am Freitag verschiedene Graffiti-Techniken und entwickeln gemeinsam ein Konzept für ein Kunstwerk, sowie eigene Tags. Denn am Samstag können die Teilnehmer dann das Gelernte anwenden, wenn sie selbst zur Spraydose greifen. Am Vorgartenmarkt wird eine Wand gestaltet.

Frischeres Bild von älteren Menschen

Mit dem Workshop will man "gegen Meinungen zu altersgerechten Beschäftigungen protestieren", sagt Projektleiter, Markus Gebhardt. Und das Bild, dass die Gesellschaft von älteren Menschen hat, soll damit frischer werden. Einfach kein so verstaubtes, sondern ein angepasstes.

Ingrid findet genau das wichtig. "Es gibt nicht nur das Theater oder die Oper für uns ältere Menschen. Unserer Generation würde ohne solche Kurse nicht mit so jugendlichen Dingen in Berührung kommen“, sagt Ingrid.

Alles was im Atelier angeboten wird und "außerhalb der Regel" ist, macht die weit über 60-Jährige mit.