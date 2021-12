Corona-Demos führen erneut zu Straßensperren in Wiener Innenstadt

Am Samstagnachmittag wurden bei der Wiener Polizei insgesamt 20 Versammlungen angezeigt, ein Großteil davon gegen die geltenden Corona-Maßnahmen.

Die Veranstalter der Demo "Beendigung des Gesundheitsfaschismus" haben die größte Zahl der versammelten Personen angezeigt – 3.000. Ab 13 Uhr findet eine Standkundgebung am Heldenplatz statt, drei Stunden später startet der Marsch vom Heldenplatz und geht über die Ringstraße (in Fahrtrichtung) - Franz-Josefs-Kai - Ringstraße - zurück zum Heldenplatz. Von 18 bis 20 Uhr findet eine Abschlusskundgebung am Ballhausplatz statt.

Die Wiener Polizei wird mit rund 1.200 Beamten im Einsatz vor Ort sein.

Verkehrsbehinderungen

ÖAMTC-Experten raten allen Verkehrsteilnehmern, den Innenstadtbereich über den Gürtel zu umfahren. Geplant sind Verzögerungen in folgenden Bereichen: Ring, Franz-Josefs-Kai, Zweierlinie in beiden Richtungen, sämtlichen Zufahrten in die Innenstadt, wie Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Rechte Wienzeile, Favoritenstraße, Burggasse, Währinger Straße, Alser Straße, Praterstraße, Roßauer Lände oder Untere Donaustraße.

Bei der jüngsten Corona-Demo in der Innenstadt versammelten sich laut Polizeiangaben ca. 2.400 Menschen am Maria-Theresien-Platz. Es kam zu 21 Anzeigen sowie drei Organmandaten nach verwaltungsrechtlichen Bestimmungen und einer Anzeige nach dem Strafgesetzbuch.