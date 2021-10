Corona-Demo in Wien: Gegen Impfung und Regierung auf die Straße

Kundgebung

„Die Regierung spricht von Quarantäne für Ungeimpfte. Für uns ist es ein Einsperren von Andersdenkenden“, so Rutter über die Neuerungen im Corona-Stufenplan, den die Regierung vor Kurzem präsentierte. Zulassen werde man dies aber nicht. Die Regierungsmitglieder bezeichnet Rutter als „moralisch verkommene Gestalten“. Auch die Polizei rief Rutter unter lautstarkem Jubel seiner Anhänger zur Verantwortung.

Einige der Protestteilnehmer traten auch selbst vor das Mikrofon. So verkündete Rednerin Inge : „Ich bin 70 Jahre alt, ungeimpft und frei.“ Seit Beginn der Pandemie gehe sie demonstrieren. „Ich habe mich auch schon im letzten Lockdown nicht einsperren lassen. Ich war auf der Straße und wurde nicht krank.“ Die fünffache Mutter Daniela sprach in ihrer Rede von Kindern, die in der Zukunft keinen Job bekommen können, ohne geimpft zu werden, und von „Diskriminierung“. Familien würden zerbrechen, weil „der eine die Impfung will, der andere nicht“. „Wenn ein Ungeimpfter an Corona stirbt, dann hat er sich ganz bewusst dafür entschieden“, sagt Daniela.

Nach einer zirka eineinhalbstündigen Kundgebung zogen die mittlerweile 2.500 (von 8.000 erwarteten) Personen weiter in Richtung Ring. Gegen 17 Uhr wurde die Demonstration aber am Schottenring gestoppt, da die Polizei einen herrenlosen Rucksack als mögliche Bombe ins Visier genommen hatte. Der Verdacht bestätigte sich nicht.