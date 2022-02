Corona-Demo-Bilanz: Zwei Festnahmen und 270 Anzeigen

Am Heldenplatz fand am Samstag eine größere Versammlung gegen die Corona-Maßnahmen statt. Es sammelten sich mehrere tausend Menschen und marschierten am Nachmittag entgegen der Fahrtrichtung einmal entlang der Ringstraße und des Franz-Josefs-Kai. Nach einer Schätzung nahmen an der Marschkundgebung zeitweise zirka 5.000 Personen teil. Die Polizei schritt während der Versammlung fortlaufend wegen Verstößen gegen die FFP2-Maskenpflicht ein. Die Kundgebung wurde um ca. 20.00 Uhr beendet.

Zwei Festnahmen und hunderte Anzeigen

In einer vorläufigen Bilanz kam es zu fünf Festnahmen, unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen die Staatsgewalt, sowie zu 270 Anzeigen und eine Polizistin und ein Polizist wurden leicht verletzt.