Corona: Alle Fahrten von Twin City Liner eingestellt

Das gemeinsame Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, der Twin City Liner, fährt nicht mehr, heißt es in einer Aussendung.

Grund dafür sei einerseits die stark steigenden Infektionszahlen sowie die kritischen Aussichten, dass sich diese Situation in den nächsten Wochen noch weiter verschärfen würde. Zudem wurden die Adventmärkte in Bratislava abgesagt und in der Stadt eine Maskenpflicht angeordnet wurde. "Diese Entwicklungen haben zu einem Einbruch der Buchungszahlen geführt, sodass die Central Danube gezwungen ist, die Saison für den Twin City Liner vorzeitig zu beenden. Sollte sich die Situation nachhaltig bessern, werden die Fahrten wieder aufgenommen", heißt es vonseiten des Unternehmens.