Neuer Twin City Liner hat Ärmelkanal überquert

Der neue Twin City Liner ist bereits auf dem Weg nach Wien. Der Schnellkatamaran hat seine Reise am 11. Jänner 2019 im Hafen Cowes auf der britischen Isle of Wight, wo er gebaut wurde, begonnen und ist nach einem Zwischenstopp in Dover sicher in Rotterdam angekommen. Von hier aus nimmt die Weiterfahrt nach Wien noch ca. 2,5 Wochen in Anspruch.

Der 40 Meter lange Katamaran fasst mit 250 Passagieren fast doppelt so viele wie seine Vorgänger, die derzeit zwischen Wien und Bratislava unterwegs sind. Bereits im Oktober 2017 hat die Central Danube, ein Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, den Bau des neuen Twin City Liner in Auftrag gegeben. Rund sieben Millionen Euro wurden in das neue Schiff investiert.