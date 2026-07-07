Causa Copa Cagrana: Das späte Ende einer Dauerfehde

An der U1-Station Donauinsel erinnert nichts mehr an die ehemalige Copa Cagrana (jetziger Copa Beach) oder Sunken City (nun Pier 22). Beide Areale wurden von der Stadt gänzlich neugestaltet, Letzterer wurde im Mai fertig. Fast vergessen scheint, was sich rund um den „Schandfleck“, wie SPÖ-Stadträtin Uli Sima die Copa nannte, abgespielt hat. Nicht nur weil die Bagger auch die letzte „Bruchbude“ längst abgerissen haben, auch weil sich die Causa über ein Jahrzehnt lang hinzog. Dabei lohnt es, sich zurückzuerinnern und die lange offengebliebene Frage zu klären: Wie ging die Geschichte überhaupt aus?

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Bild links: APA-Images / WirtschaftsBlatt / MAYR Elke, Bild rechts: Stadt Wien Die windschiefen, „grindigen“ Hütten wurden durch konsumfreie Zonen, Wasserzugänge und ausgesuchte Gastronomie ersetzt.

Norbert Waldenburg vormals Weber sorgte als Generalpächter der Copa Cagrana (rund 17 Lokale sollen es gewesen sein) wiederholt für Schlagzeilen. Mit der Stadt Wien lieferte er sich einen beispiellosen, jahrelangen Rechtsstreit. Die Stadt warf ihm vor, das Areal verkommen zu lassen. Das Rathaus plante, die Flächen selbst zu entwickeln. Rund 150 Verfahren Laut Martin Jank vom Wiener Gewässermanagement (WGM), der gemeinsam mit Sima über all die Jahre hinweg für die Copa zuständig war, kam es am Ende zu rund 150 Verfahren – die überwältigende Mehrheit auf Initiative von Waldenburg. „Diese Verfahren haben wir allesamt rechtskräftig, nach mühsamem Instanzenzug beginnend 2010 von Bezirksgericht, über Oberlandesgericht, Handelsgericht bis hin zu den Höchstgerichten, gewonnen.“

Chronologie der Copa-Causa 1980er-Jahre : Nach Errichtung der Neuen Donau und Donauinsel entstehen die ersten Lokale.

: Nach Errichtung der Neuen Donau und Donauinsel entstehen die ersten Lokale. 1990er-Jahre : Die Copa Cagrana wird über einen Generalpächter bewirtschaftet, der zahlreiche Unterpachtverträge abschließt.

: Die Copa Cagrana wird über einen Generalpächter bewirtschaftet, der zahlreiche Unterpachtverträge abschließt. 2010 : Die Stadt Wien kündigt den Generalpachtvertrag, es beginnen zahlreiche Räumungsklagen und gerichtliche Verfahren.

: Die Stadt Wien kündigt den Generalpachtvertrag, es beginnen zahlreiche Räumungsklagen und gerichtliche Verfahren. 2011 : Erste Räumungen und Abrisse beginnen.

: Erste Räumungen und Abrisse beginnen. 2015 : Die Stadt Wien gewinnt die Räumungsklage in letzter Instanz und kann sämtliche Flächen übernehmen.

: Die Stadt Wien gewinnt die Räumungsklage in letzter Instanz und kann sämtliche Flächen übernehmen. 2017 : Ein Gesamtkonzept steht, das Areal wird stufenweise zum Copa Beach umgebaut.

: Ein Gesamtkonzept steht, das Areal wird stufenweise zum Copa Beach umgebaut. 2018 : Die Staatsanwaltschaft Wien erhebt gegen den Ex-Generalpächter Anklage wegen Steuerhinterziehung.

: Die Staatsanwaltschaft Wien erhebt gegen den Ex-Generalpächter Anklage wegen Steuerhinterziehung. 2020 : Der Copa Beach ist fertig umgestaltet. Der Prozess wegen Steuerhinterziehung wird mehrfach vertagt.

: Der Copa Beach ist fertig umgestaltet. Der Prozess wegen Steuerhinterziehung wird mehrfach vertagt. 2021 : Zur Umgestaltung der Sunken City wird ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben.

: Zur Umgestaltung der Sunken City wird ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben. 2023 : Der Ex-Generalpächter wird rechtskräftig wegen Steuerhinterziehung verurteilt. In der alten Sunken City beginnt der Abriss und schrittweise Umbau zum Pier 22.

: Der Ex-Generalpächter wird rechtskräftig wegen Steuerhinterziehung verurteilt. In der alten Sunken City beginnt der Abriss und schrittweise Umbau zum Pier 22. 2026: Der Pier 22 ist fertig und alle Betriebe und Flächen eröffnet.

Über die Jahre stellte Waldendenburg jedoch immer wieder Anträge auf Wiederaufnahme, laut Jank zuletzt Anfang 2025: „Die werden durch die Gerichte aber immer wieder zurückgewiesen, manche Anträge erreichen uns erst gar nicht.“ 2015 gewann das Rathaus auch das letzte große Gefecht gegen den Ex-Generalpächter, die Räumungsklage. Waldenburg stand der größte Prozess aber erst noch bevor: 2018 erhob die Staatsanwaltschaft Wien schwere Vorwürfe, Waldenburg und seine Boardwalk Entwicklungs GmbH sollen Steuern in Höhe von 1,8 Millionen Euro hinterzogen haben. Das vergessene Urteil Zum Prozess kam es erst 2020, der dann jedoch auf unbestimmte Zeit vertagt wurde. Ein Urteil sollte es erst drei Jahre später geben. Öffentlich bekannt war dieses bisher nicht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FREMD/Vogel Reinhard Nach Errichtung der Neuen Donau und Donauinsel entstehen die ersten Lokale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadt Wien Bis zu 17 Lokale sollen damals vom Ex-Generalpächter betrieben worden sein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Martin Winkler Der Pier 22, ehemalige Sunken City, wurde im Mai 2026 fertiggestellt. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KURIER/Jeff Mangione Der Copa Beach, ehemalige Copa Cagrana, ging nach dreijähriger Bauzeit im Jahr 2020 in Vollbetrieb.

Das Landesgericht für Strafsachen erklärt auf KURIER-Anfrage: Waldenburg wurde am 8. März 2023 rechtskräftig verurteilt, er soll zwischen 2007 und 2017 Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer und Kapitalertragsteuer in Höhe von 851.506,93 Euro unterschlagen haben. Verurteilt wurde Waldenburg zu einer Strafe von 300.000 Euro und einer Ersatzfreiheitsstrafe auf drei Monate. Mildernd angerechnet wurde die lange Verfahrensdauer. Am Ende tilgte Waldenburg seine Strafe durch gemeinnützige Arbeit.