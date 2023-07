Cobra-Beamte fanden NS-Uniformen und Dolche bei 44-Jährigem in Wien

Den Fall ins Rollen brachte am Mittwochabend ein Bekannter des 44-jährigen Österreichers, der in einer Polizeinspektion in Wien-Ottakring Anzeige erstattete. Der Mann gab an, von seinem Freund gefährlich bedroht worden zu sein - Grund dafür soll laut Angaben des Opfers dessen Beziehung zu einer Frau sein.

Uniformen und Handgranaten

Die gefährliche Drohung war jedoch nicht das einzige, was der Mann zu Protokoll gab: Der Tatverdächtige solle zudem im Besitz von NS-Devotionalien sein, vor allem Uniformen, Handgranaten und vollautomatischen Waffen.