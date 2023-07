Sicherheitsgipfel zu Nazi-Rocker: Wer sind die Bandidos?

Vor genau einer Woche waren die Nazi-Rocker "Bandidos" in aller Munde: Im Zuge von Razzien wurden in OÖ und NÖ hunderte Waffen im Wert von rund 1,5 Millionen Euro gefunden. Die Nazi-Rocker werden aber auch heute zentrales Thema, bei einem eilig einberufenen Sicherheitsgipfel in OÖ, sein. Wer steckt hinter dieser Rocker-Bande, wie gefährlich ist sie und in welche schiefen Machenschaften sind die Mitglieder verstrickt? KURIER-Chefreporterin Anja Kröll gibt heute Einblicke in die rechtsradikale und vor allem kriminelle Szene der Rechts-Rocker.