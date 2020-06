Chaos wegen verwaister Baustellen

Während sich Freitagnachmittag die Autokarawanen an den unzähligen Wiener Baustellen im Schritttempo vorbeiquälten, ruhten die Arbeiten. Die Männer vom Bau – großteils in den benachbarten Bundesländern zu Hause – waren längst im Wochenende. Denn am Bau gilt in der Regel eine Vier-Tage-Woche.

Parallel dazu kritisieren Insider den Baustellen-Vergabemodus der Stadt Wien: „Zu wenige Firmen übernahmen zu viele Baulose. Somit werden die Straßen zwar aufgerissen, die Baustellen aber nicht finalisiert. Eine glatte Fehlplanung. Die Kapazität der engagierten Firmen gehört überprüft“, kritisiert ARBÖ-Sprecher Thomas Woitsch. Vor allem am Gürtel, so der Mobilitätsprofi weiter, sei das sichtbar.