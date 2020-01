Challenge Accepted: Brite will Wiener U-Bahn-Weltrekord knacken

Weniger als vier Stunden hat Oliver Jez gebraucht, um das komplette Wiener U-Bahnnetz abzufahren und einen Weltrekord aufzustellen. Das war vor einem Monat. Jetzt bekommt er Konkurrenz. Und das nicht von irgendjemandem. Der Brite Adham Fisher will den gebürtigen Mödlinger herausfordern. Der junge Mann aus Leicester weiß, was er tut.

Er hat bereits drei Weltrekorde im „U-Bahn-Schnellfahren“ aufgestellt – in New York, Paris und Berlin. Und steht damit auch im Guinnessbuch der Rekorde.

Für die meisten Menschen ist U-Bahnfahren eine tägliche Routine – nötig, um in die Arbeit zu kommen. Viele Menschen versuchen, so wenig Zeit wie möglich in den Garnituren zu verbringen. Für Fisher ist das U-Bahn-Fahren ein Hobby. „Rennen in öffentlichen Verkehrsmitteln, extremes Pendeln oder die Kunst des Fahrens mit öffentlichen Verkehrsmitteln“, wie er es selbst nennt, machen ihn einfach zufrieden, berichtete er dem Timeout-Magazin.