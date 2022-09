Causa Wien Energie: Kritik an städtischen Prüfern

Es sollte ein Befreiungsschlag für die Stadtregierung werden: Nachdem Spekulationsvorwürfe gegen die Wien Energie laut geworden waren, ließ man selbst die Prüfer anrücken. Man wollte beweisen, dass die Verantwortlichen in Wien Energie und Stadtwerken ein „branchenübliches Risikomanagement“ betrieben hätten. Nun könnten die Gutachten zum Bumerang werden.

Drei Unternehmen wurden engagiert – PwC, Ithuba und Freshfield. Darüber, worin der Auftrag an sie bestand, dürfte die Stadt aber nicht so präzise informiert haben, wie sie sollte – so die Kritik der Wiener ÖVP.