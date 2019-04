Causa Craftbeer: Oberlandesgericht sah Lücken bei Ermittlungen

Die Richter des Oberlandesgerichts fanden eine andere Erklärung, nachdem sie die Protokolle der Verhandlung studiert hatten. Es scheine eher so, dass Bierwirt L. dann „patzig, ungehalten bis aggressiv“ werde, wenn er durch Fragen des Richters in die Enge getrieben wurde und keine passende Antwort hatte. Und weiter: „Letztlich zeigte der Erstrichter den Privatankläger auch wegen falscher Beweisaussage an, sodass die Glaubwürdigkeit des Privatanklägers selbst beim Erstrichter (...) eingeschränkt gewesen sein dürfte."