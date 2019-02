Causa Craftbeer: Maurer nennt Spenden-Forderung "absurd"

Immer wieder würden sie Betroffene kontaktieren und um Rat bitten. „Ich sage dann immer, dass sie alles dokumentieren und mit Freunden oder Kollegen darüber sprechen müssen. Nur nicht runterschlucken.“ Von der Veröffentlichung der Nachrichten mit Klarnamen – so wie Maurer es getan hat – rät sie dringend ab.

Auch Maurer bekommt noch immer Beschimpfungen und Drohungen. „Das kommt in Wellen. Aktuell geht es wieder los, weil ich in den Medien bin.“ Am Geschäft von Prozessgegner L. geht sie noch immer täglich vorbei. „Das ist dann manchmal eine Art Schulhof-Situation, dann wird halt laut gelacht.“ Sie fürchte sich nicht, betont sie. „Aber es ist unangenehm.“