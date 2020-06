Causa Aliyev: Zweifelhafte Umtriebe der Kripo

Diese Kasachen haben aber nicht die Absicht, freiwillig vom sicheren Wien in den kasachischen Gulag zu gehen. Folglich wird auf Gewalt gesetzt. In einigen Fällen mit Erfolg. Einem ehemaligen KNB-Oberst in Wien wurde von einem „Freund“ mitgeteilt, dass der KNB seine beiden Töchter in Haft genommen habe. Die könnten nur freikommen, wenn er heimkehrt. Er fuhr nach Hause. Dort sitzt er in Haft, und produziert Niederschriften mit schweren Beschuldigungen gegen Aliyev. Auch ein nunmehriger kanadischer Staatsbürger wurde zur Rückkehr genötigt. Er arbeitet jetzt für die frühere Gegenseite.

Die Jagd auf weitere Zielpersonen wird in der kasachischen Botschaft koordiniert. Eingesetzt werden unter anderem Kopfgeldjäger. Darunter ein deutscher Privatdetektiv, der eine Amtshandlung des Bundeskriminalamtes observierte. Oder ein pensionierter Abwehrbeamter, der zwei Zielpersonen ausspähte. Nur wenige Tage später gab es die ersten Überfälle auf die Opfer.