Kopfgeldjäger bei Polizei und Heer

Auch zwei österreichische Kriminalbeamte ließen sich in kasachische Dienste stellen. Angeheuert wurden sie von einem Journalisten mit dem nicht ganz nachvollziehbaren Auftrag, in Almaty eine Pressekonferenz zur Causa Aliyev zu besuchen. Ein Polizist reiste weiter nach Dubai. In Zagreb beschaffte er einen Pkw für einen Kasachen. In Bratislava durchforstete er alle Hotels nach bestimmten Zielpersonen und ließ sich von tschechischen und slowakischen Kollegen Pkw-Kennzeichen abklären. Auch ein „Hofrat“ soll beim Schnüffeln geholfen haben.

Geld dürfte nicht das Motiv gewesen sein. Das Salär von 10.000 Euro deckte gerade die Reisespesen ab. War es Geltungsbedürfnis? Später erklärte der Polizist, dass er aus eigenem Antrieb gehandelt habe, weil der Fall eine „Sauerei“ sei und der Verfassungsschutz alles vertuschen würde. Das BVT beendete aber die Agentenkarriere und beide Polizisten wurden verurteilt.