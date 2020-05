Agenten-Krimi um Anwalt Lansky

Jetzt gibt es ein Tauziehen zwischen der Staatsanwaltschaft Wien und der Justiz in Luxemburg um sichergestellte Server des Wiener Rechtsanwaltes Gabriel Lansky in der Causa Aliyev. Aus Kasachstan wiederum sehen sich die Staatsanwälte mit Beschwerden gegen den Wiener Advokaten konfrontiert. Lansky, gegen den wegen Geheimen Nachrichtendienstes zugunsten des kasachischen Geheimdienstes KNB ermittelt wird, beteuert seine Unschuld und bekämpfte zuletzt erfolgreich die Sicherstellung seiner Server.

Die Staatsanwaltschaft Wien hat über Rechtshilfeersuchen der kasachischen Generalstaatsanwaltschaft Vorwürfe aufzuklären, wonach der frühere kasachische Botschafter Rakhat Aliyev in seiner Heimat zwei Bankmanager ermordet habe. Außerdem werden Geldwäschevorwürfe geprüft (siehe auch hier). In die Ermittlungen versucht der kasachische Geheimdienst KNB mit kriminellen Methoden Einfluss zu nehmen. Österreichische Kriminalbeamte wurden korrumpiert, Schlägertrupps machen Jagd auf ehemalige Aliyev-Mitarbeiter, die sich in Wien versteckt halten.