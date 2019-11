Carsharing in Wien: Nur mehr ein Anbieter und neue Preise

Eine Minute mit einem SmartForTwo kostet nicht mehr überall 0,31 Euro pro Minute, nun variiert der Preis. In Gebieten mit geringer Nachfrage sind es 0,26 Euro pro Minute (vereinzelt am Stadtrand). In Gebieten mit mittlerer Nachfrage: 0,31 Euro/Minute (belebter Stadtrand). In Gebieten mit großer Nachfrage 0,36 Euro/ Minute (Zentrum, teilweise bis an den Stadtrand).

Preiserhöhung vs. Flexibilität

Eine Verteuerung sei nicht gegeben, heißt es von der ShareNow-Pressestelle. Die Preise seien flexibler geworden. Mit der Maßnahme möchte man versuchen, Autos von entlegeneren Gebieten in die Mitte zu holen. Die meisten Fahrten weden aber wohl in Gebieten mit großer Nachfrage gestartet werden – also mit dem teuersten Tarif.

Die europäische Wettbewerbsbehörde hat gegen die Verschmelzung der beiden (derzeit) einzigen Carsharing-Anbieter nichts einzuwenden.