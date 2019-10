Share-Now-Chef: "Null komma Null Grund für ein Privatauto"

Seit Februar 2019 lenkt Olivier Reppert das weltgrößte Carsharing-Unternehmen. Während er bereits zuvor jahrelang an der Spitze von Car2Go stand, muss er nun die Fusion mit dem ehemaligen Konkurrenten DriveNow abwickeln. Das gemeinsame Unternehmen Share Now soll künftig aus Aushängeschild der Teilhaber Daimler und BMW für die Mobilität der Zukunft dienen. Der KURIER hat mit Reppert darüber gesprochen, wohin die Reise von Share Now nun gehen soll.

KURIER: In Wien stehen derzeit noch Autos von Car2Go und DriveNow auf den Straßen zur Anmietung bereit. Wann wird es nur noch Share Now und eine gemeinsame App geben?