Das Auto im Abo: Immer mehr leihen aus statt zu kaufen

In Deutschland haben einige Anbieter wie Vermieter Sixt oder Hersteller Volvo und VW bereits begonnen, in Nischen in diesem Segment tätig zu werden.

VW-Händler etwa bieten über die Plattform „Abo a car“ Fahranfängern die Kleinstwagen Up! und den Seat Mii an. Für Österreich gibt es vorläufig dazu keine Pläne.

Anders sieht dies bei den Start-ups Cluno und like2drive aus. „ Österreich ist definitiv ein spannender Markt, eine Expansion scheint sehr naheliegend“, heißt es seitens Cluno gegenüber dem KURIER. „Wir werden sicherlich versuchen, unser Geschäftsmodell in den Nachbarländern zu etablieren“, teilt like2drive mit. Konkrete Starttermine gebe es jedoch noch nicht.