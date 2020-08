Campus der Religionen nimmt Gestalt an

Zudem wird die Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems von ihrem aktuellen Standort in Strebersdorf auf den Campus in Aspern übersiedeln. 2.500 Personen sollen dort studieren können. Die Schule in Strebersdorf wird aufgelassen.

Wann der Baustart für den Campus der Religionen erfolgt, ist noch nicht fixiert – das hängt unter anderem davon ab, welche finanziellen Unterstützer das Projekt bekommt. Wie hoch die Kosten sein werden, ist auch noch nicht bekannt.

Von 24. bis 31. August besteht die Möglichkeit, sich im Gymnasium Simonsgasse in der Seestadt alle 42 eingereichten Entwürfe anzuschauen.