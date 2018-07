Calle Libre: Fassaden werden zu Leinwänden

Für Jakob Kattner und den Verein „ Calle Libre“ ist Mariahilf ein besonders fruchtbarer Boden. Möchte Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ) den Bezirk doch zur größten Freiluftgalerie Wiens machen. Deshalb unterstützt er Mitteleuropas größtes Street-Art-Festival bei der Suche nach geeigneten Fassaden für die Verschönerung durch Graffiti-Künstler. Gefunden wurden solche bis dato etwa in der Hofmühl- oder in der Sandwirtgasse, wo bereits großflächige Artworks die Gebäude zieren.

Oder in der Gumpendorfer Straße 54 sowie an der Amonstiege in der Stiegengasse, wo zwischen 4. und 11. August argentinische und rumänische Graffiti-Künstler Hand und Farbe anlegen werden.