Buttersäure-Attacke auf Tierschützer

Tierschützer

Fahrrad

Tierschützer

Es war bereits die zweite Buttersäure-Attacke auf die. Die erste ereignete sich am 3. August, ebenfalls vor der Kleider-Bauer-Filiale. Damals kam der Täter mit einem, trug eine schwarze Kappe und Sonnenbrillen – und er hatte eineSpritzpistole in Weiß-Orange dabei. So wie auch im aktuellen Fall. Deshalb geht dieauch davon aus, dass es sich um den selben Täter handelt. Im Verhör gab der Verdächtige nur an, dass ihn diegestört hatten. Zum anderen Fall schwieg er sich aus.

Beim Verein gegen Tierfabriken mutmaßt man über mögliche Hintermänner.: „Bestimmt hat er im Auftrag von anderen gehandelt.“ An den Aktionen gegen den Verkauf von Pelz soll das allerdings nichts ändern. „Das nächste Mal stellen wir uns eben mit Schwimmbrillen hin.“ Und VgT-Obmann Martin Balluch sieht Handlungsbedarf im Justizministerium: „Der heutige Tag hat erneut klar gezeigt: Nicht die Aktionen von Tierschützern sind sittenwidrig, sondern vielmehr jene, die sich gegen Tierschutzanliegen stellen, nehmen es nicht so genau mit den Gesetzen.“