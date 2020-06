Buslenker wollen Fuzo Ketten anlegen

Leopold Wurm hat Kabelbinder und eine Plastikkette mitgebracht. Binnen einer Minute hat der Betriebsrat der Wiener Linien seine Absperrkette zwischen zwei blauen Pollern montiert. „So einfach ginge das“, sagt Wurm. Doch die Stadt wolle von seiner Idee nichts wissen.

Seit Wochen findet ein Tauziehen um die Mariahilfer Straße statt. Auf der einen Seite Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou ( Grüne), die gerne eine Fußgängerzone ohne Einschränkungen hätte, auf der anderen Seite die Buschauffeure des 13 A, die massive Sicherheitsbedenken äußern.

„Wir bekommen null Rückendeckung von der Stadt“, sagt Wurm. Also schritt er selbst zur Tat. „Entlang der Straße stehen ohnehin bereits blaue Poller. Warum diese nicht dazu nutzen, die Fußgängerzone von der Busspur zu trennen?“ Damit könnten Fußgänger nicht so leicht auf die Busspur geraten. „Gerade die Kreuzungen sind am gefährlichsten“, sagt Wurm. „Viele unterschätzen den toten Winkel bei einem Bus.“ Wie zum Beweis läuft eine junge Frau vor dem Bus bei Rot über die Kreuzung an der Kirchengasse.