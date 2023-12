Bundesheer: Neues Stellungsgebäude in Wien geht Ende Jänner in Betrieb

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat am Dienstag das neu errichtete Gebäude der Stellungskommission Wien in der Van-Swieten-Kaserne in Stammersdorf an Militärkommandant Kurt Wagner übergeben. Der Spatenstich erfolgte im März 2022. Die Errichtungskosten belaufen sich auf 18,7 Millionen Euro.

Pro Stellungstermin können ab dem 29. Jänner 120 Stellungspflichtige aus Wien und dem Burgenland betreut werden. Tanner bezeichnete das neue Stellungsgebäude als "Visitenkarte".