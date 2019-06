Bundesheer "finanziell am Ende": Minister streicht Leistungsschau

Verteidigungsminister Thomas Starlinger zieht den Gürtel enger: Nach einem Bericht der Kleinen Zeitung wird die traditionelle Leistungsschau des Bundesheeres am 26. Oktober am Wiener Heldenplatz heuer ersatzlos gestrichen.

Hintergrund sind die finanziellen Probleme des Heeres. "Es wird nur die Angelobung und die Kranzniederlegung geben", bestätigt Ministeriumssprecher Oberst Michael Bauer gegenüber dem KURIER die Maßnahme. "Wir sind finanziell am Ende und es wird weitere sichtbare Einsparungen geben."

Um was es sich dabei konkret handelt, werde man in den kommenden Tagen bekannt geben. Die Absage der Leistungsschau bringe dem Bundesheer jedenfalls Einsparungen in Millionenhöhe.

"Kosten übersteigen Budget"

Minister Starlinger rechtfertigt gegenüber der Kleinen Zeitung den Schritt: "Die Kosten für das Personal und den Betrieb übersteigen das vorhandene Budget. Wir müssen daher alles, was nicht unmittelbar der Ausbildung der Soldaten und somit der Sicherheit der Bevölkerung dient, einsparen." Die Kosten werden hier mit zwei Millionen Euro beziffert.

Die große Präsentation des Bundesheeres mit seinen Soldaten und diversen Waffengattungen gibt es nun seit knapp 25 Jahren. Anfangs war die Leistungsschau nicht unumstritten, doch in den letzten Jahren hat sie sich zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt.

Im Vorjahr kamen etwa Hunderttausende Besucher, um an sieben Standorten rund um den Heldenplatz militärisches Gerät wie Panzer oder Hubschrauber zu erkunden. Besonders groß war der Andrang beim größten Hubschrauber des Bundesheeres: Vor dem auf der Wiese neben dem Burgtor geparkten " Black Hawk" bildeten sich lange Schlangen, vor allem Kinder wollten einen Blick ins Innere des bis zu 25 Personen fassenden Fluggeräts werfen.

Zuletzt sorgten weitere Sparpläne für Aufsehen: Betroffen von Überlegungen im Zuge eines "Kassasturzes" war die Airpower in der Steiermark (die Anfang September nun doch stattfindet) sowie die Sicherheitsschule in Wiener Neustadt (die ihren Betrieb doch aufnehmen wird).