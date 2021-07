Bürgerversammlung: Liesinger luden ihren Frust ab

Einziehen sollen die Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und dem Irak – hauptsächlich Familien mit Kindern – im März. Die Betreuung durch ASBÖ und Johanniter ende voraussichtlich im März 2017. Oder früher - so sich geeignete Alternativquartiere fänden. Eingezäunt werde das Quartier nicht.

Auf die oft gestellte Frage, warum ausgerechnet Liesing Standort eines so großen Notquartiers sein müsse, antwortete Hacker: „Weil es hier bis dato keines gab.“ Derzeit befänden sich in Wien 20.000 Asylwerber in der Grundversorgung. In Liesing untergebracht seien aktuell 200.

Bezirksvorsteher Gerald Bischof (SP), Hacker und Polizei-Hauptmann Walter Czapek versuchten, den Anrainern die Angst vor kriminellen Flüchtlingen, vor Räubern und Vergewaltigern zu nehmen. „Unsere Erfahrung ist: das sind keine Menschen, die Angst und Schrecken verbreiten – sondern Menschen, die vor Angst und Schrecken geflohen sind“, sagte Hacker – und erntete dafür viele Buhrufe, aber auch ein bisschen Beifall.

Am Dienstag findet eine zweite Bürgerversammlung im Haus der Begegnung statt. Die von der Bürgerinitiative um Anrainerin Doris Cuchy gestartete Petition gegen das Notquartier fand bereits 5500 Unterstützer.