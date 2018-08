Bürgermeister verspricht: „100 neue Schulklassen pro Jahr“

Für 240.000 Wiener Schüler – darunter 18.000 Vorschüler bzw. Taferlklassler – beginnt kommende Woche das neue Schuljahr. Um entsprechende Kapazitäten bereitstellen zu können, entstehen in Wien laufend neue Schulen. So gehen mit dem kommenden Semester etwa die ganztägig geführte NMS am Regnerweg in Floridsdorf, eine Volksschule in der Wagramer Straße (22.), eine AHS auf dem Areal der ehemaligen Biedermann-Huth-Raschke-Kaserne in Penzing sowie rund 100 Bildungsräume in Schulzubauten in ganz Wien in Betrieb.