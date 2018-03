Bürgerinitiativen kämpfen weiter gegen die dritte Piste

„Das war eh klar – was Politik und Luftfahrt wollen, passiert“, lautet bei der Bürgerinitiative „Lärmschutz Laaerberg“ die einhellige Meinung. Weder Obmann Johann Hinteregger, noch seine Mitstreiter im Kampf gegen die dritte Piste am Flughafen Wien-Schwechat setzten große Hoffnungen in die neuerliche Überprüfung des Großprojekts durch das Bundesverwaltungsgericht (BVwG). Das hat am Mittwoch, wie berichtet, ja grünes Licht für die Errichtung der dritten Start- und Landebahn gegeben. In Favoriten, Hietzing, Penzing, Liesing oder auch in Mödling befürchtet man dadurch noch mehr Fluglärm und Schadstoffe. Einige Projektgegner wollen nun die Höchstgerichte befassen.