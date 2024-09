Buchhandlung "Hartliebs Bücher": Das kleine „Notting Hill“ in Wien

Booktok und Buchclub

Das passiert einerseits im Internet: Daher wurde etwa das „Shelfie“ populär – also ein Selfie vor dem eigenen Bücherregal (auf Englisch „shelf“, Anm.). Eine zusätzliche Dynamik brachte Tiktok: Unter dem Hashtag „#Booktok“ werden Buchtipps und Rezensionen geteilt, was für regelrechte Hypes um manche Werke sorgt.

Die Leidenschaft fürs Lesen bringt junge Menschen aber auch im realen Leben zusammen. Nicht nur, wenn Swifties zum Trost gemeinsam Bücher kaufen gehen. Tatsächlich gründen junge Lesebegeisterte auch wieder Buchclubs. „Sie treffen sich, um über ihre Lieblingsbücher zu sprechen, auf Buchmessen zu gehen oder ein Autogramm ihres Lieblingsautors zu holen“, erzählt Kadletz.

Und was wird gerne gelesen? In der Abteilung für Kinder- und Jugendliteratur fallen meterweise bunte, glitzernde Buchrücken ins Auge. Ja, neben dem Inhalt zähle auch die Optik: „Manche kaufen sich die Bücher sogar doppelt: ein Exemplar zum Zerlesen in der U-Bahn und eines fürs Regal“, beschreibt Kadletz.