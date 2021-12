Buch-Tipp: Die Natur vor der Haustüre entdecken

Eine Ringelnatter schlängelt sich durch das Wasser vor der Donauinsel, ein kleines Ziesel sitzt mitten auf einem Erdhaufen in Hirschstetten und ein riesiger Falter landet am Stephansplatz. All diese Naturerlebnisse kann man in Wien machen. Wie, das erklären die Initiatoren des Projekts Wiener Wildnis, Georg und Verena Popp-Hackner, in ihrem neuen Buch.

Wiener Wildnis ist ein Multimediaprojekt, das im Jahr 2012 ins Leben gerufen wurde. Ziel der Initiatoren war es, die städtische Fauna und Flora einzufangen und abzubilden. Dazu haben sie sich mit anderen Naturfotografen zusammengeschlossen.